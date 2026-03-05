Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Sungurlu Belediye Başkanı Dere'den erkek voleybol takımına tebrik

        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi play-off turu final maçı oynamaya hak kazanan Sungurlu Belediyespor'u tebrik etti.

        Giriş: 05.03.2026 - 15:31
        Dere, yaptığı yazılı açıklamada, Sungurlu Belediyespor'un ortaya koyduğu azim, inanç ve performansla Efeler Ligi yolunda önemli başarı elde ettiğini vurguladı.

        Dere, şunları kaydetti:

        "Ligin son maçı olan Yücelen Anamurspor karşılaşması öncesinde, zorlu Fenerbahçe Medicana deplasmanından galibiyetle dönerek bizlere ayrı bir sevinç yaşatan efelerimizi yürekten kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen taraftarlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. İlçemize yaşattığınız bu gurur tarifsiz. İnanıyorum ki efelerimiz aynı kararlılık ve aynı inançla final maçına çıkacak, Sungurlu’muzun adını Efeler Ligi’ne altın harflerle yazdıracaktır."

