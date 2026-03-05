Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum çeşitli branşlarda dereceye giren öğrenciler iftarda buluştu

        Çorum'da çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrenciler, iftar sofrasında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 09:37
        Çorum çeşitli branşlarda dereceye giren öğrenciler iftarda buluştu

        Çorum'da çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrenciler, iftar sofrasında bir araya geldi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, il genelinde sporun gelişimi adına yürütülen çalışmaların artarak devam ettiğini söyledi.

        Daha fazla genci sporla buluşturmayı ve kenti ulusal ile uluslararası organizasyonların merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Demirkıran, "Hedefimiz, ilimize gelen sporcu ve özellikle milli sporcu sayısını artırarak çocuklarımıza ve öğrencilerimize güçlü rol modeller sunmaktır. Bu süreçte sporcularımızın yetişmesine emek veren başta antrenörlerimiz olmak üzere ailelerimize, kulüplerimize, kurumlarımıza ve valiliğimize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

        Bu yılın ilk 6 ayında Çorum'a 7 binin üzerinde sporcunun gelmesini beklediklerini aktaran Demirkıran, şöyle konuştu:

        "Bu durum hem spor turizmine hem de şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Organizasyonlar sayesinde esnaftan lokantacılara, ulaşım sektöründen konaklama alanına kadar birçok kesim ekonomik hareketlilikten faydalanacaktır. Aynı zamanda sporun tabana yayılması adına da önemli bir fırsat oluşacaktır. Genç sporcularımız milli sporcuları izleme ve onlardan ilham alma imkanı bulacaktır."

        Çorum'a daha fazla ulusal ve uluslararası organizasyonları kazandırmak için çalıştıklarının altını çizen Demirkıran, bu kapsamda bu yıl içinde çeşitli branşlarda 4 büyük organizasyonun yanı sıra federasyonların farklı etkinliklerini de kente kazandırdıklarını kaydetti.

        Program, öğrencilere hediye verilmesi ile sona erdi.



