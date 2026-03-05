Canlı
        Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

        Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

        Giriş: 05.03.2026 - 09:39
        Dodurga'da siyasi partilerin temsilcileri iftar sofrasında buluştu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde siyasi partilerin temsilcileri iftarda bir araya geldi.

        Dodurga Belediyesince Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki sosyal tesiste düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kütük, CHP İlçe Başkanı Süleyman Başar, MHP İlçe Başkanı Bekir Yarbaşı, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Korkut, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Faruk Akman ile belediye ve il genel meclisi üyeleri Mustafa Kaplan ve Sadettin Akgül katıldı.

        Çetinkaya, programda yaptığı konuşmada, davetlilere iftar programına katılmalarından ötürü teşekkür etti.

        İlçede birlik ve beraberliği pekiştirmek üzere iftar programı düzenlediklerini belirten Çetinkaya, "Gönül soframızda kıymetli başkanlarımızla bir araya geldik. Davetimize katılan tüm başkanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı sofrada buluşmanın ve aynı duaya hep birlikte 'amin' diyebilmenin huzurunu yaşadık. Rabb'im tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, birlik ve beraberliğimizi her daim güçlendirsin inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

