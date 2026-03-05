Canlı
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Kargı'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

        Çorum'un Kargı ilçesindeki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 05.03.2026 - 21:17
        Kargı'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

        Çorum'un Kargı ilçesindeki okullarda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Deprem Haftası ve Sivil Savunma Günü kapsamında öğrencilerin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikatta, deprem anında yapılması gereken "çök–kapan–tutun" hareketi uygulamalı olarak gösterildi.

        Tatbikat kapsamında öğrenciler ve öğretmenler kontrollü şekilde okul binalarını tahliye ederek toplanma alanlarına yönlendirildi.

        Afetlere karşı bilinç oluşturmak amacıyla bu tür eğitim ve tatbikatların önemli olduğu bildirildi.



