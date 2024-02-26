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        Mecitözü'nden 13 öğrenci bilek güreşinde derece elde etti

        Çorum'un Mecitözü ilçesinden 13 öğrenci, Okul Sporları Faaliyetleri Bilek Güreşi Gençler (A) Erkek-Kız Grup Müsabakalarında derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:21
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        Mecitözü'nden 13 öğrenci bilek güreşinde derece elde etti
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinden 13 öğrenci, Okul Sporları Faaliyetleri Bilek Güreşi Gençler (A) Erkek-Kız Grup Müsabakalarında derece elde etti.

        Zonguldak Site Spor Salonu'ndaki organizasyona Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Sinop ve Amasya'dan 208 öğrenci katıldı.

        23-24 Şubat'ta yapılan müsabakalarda Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencileri Rabia Nur Güngören 55 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Ceylan Özerdem 65 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Hacer Özsoy 75 kiloda sağ ve sol kolda birinci, Simge Gezici +75 kiloda dördüncü, Şükrü Turan 50 kiloda sağ kolda ikinci, Ahmet Ağca 75 kiloda sağ kolda birinci, sol kolda ikinci, Gökhan Demirer 55 kiloda sol kolda üçüncü, sağ kolda dördüncü oldu.

        Şehit Mahmut Daşdan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Merdan Elma 50 kilogramda sol kolda birinci, Görkem Öner 80 kiloda sol kolda birinci, sağ kolda üçüncü, Mahmut Daşdan 80 kiloda sol kolda ikinci, Emre Güngören +80 kiloda sol kolda birinci ve Umut Mantar da artı 80 kiloda sağ kolda ikincilik elde etti.

        Grup müsabakalarında birinci ve ikinci olan öğrenciler 23-24 Mart'ta Ordu'da yapılması planlanan Türkiye Şampiyonasına katılacak.

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