İskilipli öğrenciler Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı

Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, Avrupa Birliğince yürütülen Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenci ve Personel Hareketliliği Hibe Programı (KA121-SCH) kapsamında hazırlanan proje kapsamında 11 Şubat'ta Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti.

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