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        İskilipli öğrenciler Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı

        Çorum'un İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:59 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:59
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        İskilipli öğrenciler Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı
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        Çorum'un İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri Hollanda'da "dijital dönüşüm" eğitimi aldı.

        Okuldan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrenciler, Avrupa Birliğince yürütülen Okul Eğitimi Alanında Erasmus Akreditasyonuna Sahip Kuruluşlar için Öğrenci ve Personel Hareketliliği Hibe Programı (KA121-SCH) kapsamında hazırlanan proje kapsamında 11 Şubat'ta Hollanda'nın Amsterdam kentine gitti.

        11-17 Şubat tarihlerinde yürütülen program kapsamında İskilip İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencileri, dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerle birlikte "dijital dönüşüm" eğitimi aldı.

        Proje kapsamında öğrenciler 3-9 Mart'ta İtalya'nın Milano kentine giderek, eğitimlerini burada sürdürecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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