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        Çorum'da 17 yaşındaki genç çalıştığı tamirhanede araç içinde ölü bulundu

        Çorum'da 17 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede çalışır vaziyetteki otomobilin içinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 13:19 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:19
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        Çorum'da 17 yaşındaki genç çalıştığı tamirhanede araç içinde ölü bulundu
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        Çorum'da 17 yaşındaki genç, çalıştığı tamirhanede çalışır vaziyetteki otomobilin içinde ölü bulundu.

        Alınan bilgiye göre, oto tamirhanesinde çalışan F.Ç. (17), Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak'taki iş yerinde, çalıştırdığı otomobilin içinde uyuyakaldı.

        F.Ç, sabah mesaiye gelen arkadaşları tarafından otomobil içinde hareketsiz yatarken bulundu.

        Çalışanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İş yerine giren ekipler yoğun egzoz dumanıyla karşılaştı.

        Çalışan aracın stop edilmesinin ardından sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri incelemesinin ardından F.Ç'nin cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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