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        Kuzeni vurmuştu; organlarıyla hayat verecek

        ÇORUM'da amca çocukları arasında çıkan tartışmada tabancayla vurularak ağır yaralanan Kemal Soner Tüfekçi'nin (33), beyin ölümünün ardından yakınları organlarını bağışladı. 5 saat süren operasyonun ardından alınan kalp, böbrek, karaciğer ve kornea ihtiyacı bulunan hastalara nakledilecek.Olay, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta meydana geldi. Amca çocukları Okan Tüfekçi (37) ve Kemal Soner Tüfekçi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Okan Tüfekçi, Kemal Soner Tüfekçi'ye tabancayla ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kemal Soner Tüfekçi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavide olan Tüfekçi'nin beyin ölümü gerçekleşti. Tüfekçi'nin organlarının yakınları tarafından bağışlanması üzerine, gerekli işlemler başlatıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'nden gelen ekip, yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası alınan kalp, karaciğer, 2 böbrek ile korneaları, organ bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Ankara'ya götürdü. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan Okan Tüfekçiyi yakalamak için çalışmalarını sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:12 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:15
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        Kuzeni vurmuştu; organlarıyla hayat verecek
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        ÇORUM’da amca çocukları arasında çıkan tartışmada tabancayla vurularak ağır yaralanan Kemal Soner Tüfekçi'nin (33), beyin ölümünün ardından yakınları organlarını bağışladı. 5 saat süren operasyonun ardından alınan kalp, böbrek, karaciğer ve kornea ihtiyacı bulunan hastalara nakledilecek.Olay, Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta meydana geldi. Amca çocukları Okan Tüfekçi (37) ve Kemal Soner Tüfekçi arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Okan Tüfekçi, Kemal Soner Tüfekçi’ye tabancayla ateş etti. Başına ve vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kemal Soner Tüfekçi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavide olan Tüfekçi’nin beyin ölümü gerçekleşti. Tüfekçi'nin organlarının yakınları tarafından bağışlanması üzerine, gerekli işlemler başlatıldı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi’nden gelen ekip, yaklaşık 5 saat süren operasyon sonrası alınan kalp, karaciğer, 2 böbrek ile korneaları, organ bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere Ankara’ya götürdü. Jandarma ve polis olaydan sonra kaçan Okan Tüfekçiyi yakalamak için çalışmalarını sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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