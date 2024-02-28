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        Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek

        Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişiden alınan kalp, böbrek, karaciğer ve kornea, 5 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:58 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:58
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        Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 5 hastaya nakledilecek
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        Çorum'da beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki kişiden alınan kalp, böbrek, karaciğer ve kornea, 5 hastaya nakledilecek.

        Silahla vurulma nedeniyle tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen 33 yaşındaki Kemal Soner Tüfekçi'nin ailesi tarafından bağışlanan organları için Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinden özel ekip Çorum'a geldi.

        Hastanede yaklaşık beş saat süren operasyonun ardından Tüfekçi'den alınan kalp, karaciğer, sağ ve sol böbrek ile korneayı taşıyan ekip, Ankara'daki hastalar için polis eskortu eşliğinde yola çıktı.

        Hitit Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ece Çelikten, AA muhabirine, organların Ankara'daki hastalara nakledileceğini söyledi.

        Çelikten, "Beyin ölümü gerçekleşmiş genç bir hasta. Organ bağışında bulundular. Şu an kalp gidiyor Ankara'ya. İnşallah zamanında yetiştirip takacaklar kalbi ihtiyacı olan hastaya. Üç saat gibi bir süre sonra ulaşırlar. Dört saat gibi bir sürede takmış olmayı düşünüyoruz kalbi. Ankara'daki ekip zaten çok tecrübeli. Bilkent Şehir Hastanesine gidiyor kalbimiz. Kalp sağlıkla takılır inşallah. Diğer hastamıza da şifa diliyoruz. Hayatını kaybedenin ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi.

        Organ naklinin önemine dikkati çeken Çelikten, "Ülkemizde çok az ve bağışların artması genç hastalar için en azından yaşam sürelerini uzatmak için kaliteli bir hayat sağlamak için önemli. Organ bağışını öneriyoruz ailelere, yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşmiş hastalar için. Umarım iyi olur hepsi için." diye konuştu.

        Ortaköy ilçesi Cevizli köyünde 22 Şubat'ta akrabalar arasında çıkan tartışmada amcasının oğlu tarafından silahla vurularak ağır yaralanan ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kemal Soner Tüfekçi'nin 27 Şubat'ta beyin ölümü gerçekleşmişti.

        Tüfekçi'nin organları ailesi tarafından bağışlanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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