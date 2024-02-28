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        Çorum'da tarım kooperatifi, TKDK desteğiyle araçlarını yeniledi

        Çorum'un Mecitözü ilçesinde faaliyet gösteren kooperatifin, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) finansal desteğiyle süt toplama araçlarını yenilediği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:47
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        Çorum'da tarım kooperatifi, TKDK desteğiyle araçlarını yeniledi
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        Çorum'un Mecitözü ilçesinde faaliyet gösteren kooperatifin, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) finansal desteğiyle süt toplama araçlarını yenilediği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Karacuma ve Yeşilova Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bölgede günlük üretilen 4 ton sütün toplanması işleminde kullanılan araçları yenilemek için proje geliştirdi.

        TKDK'den hibe desteği almaya hak kazanan proje kapsamında kooperatifin 2 aracı yenilendi.

        KDV ve ÖTV muafiyetiyle birlikte 505 bin lira yatırım bütçesine sahip proje için TKDK, 286 bin lira hibe desteği sağladı.

        Kooperatif Başkanı Bülent Bayrak, 2007 yılında kurdukları kooperatifte 116 üyenin günlük 4 ton süt ürettiğini belirtti.

        Üç personelin 5 tonluk soğutma ve depolama tankıyla sütleri toplayıp, Mecitözü Süt Ürünleri Tarımsal Üreticileri Birliği'ne sattıklarını aktaran Bayrak, elde edilen gelirle üyelerine akaryakıt ve yem desteği sağladıklarını kaydetti.

        Bayrak, TKDK'nin hibe desteğiyle, uzun zamandır kullandıkları araçları yenileme fırsatı bulduklarını belirterek, "TKDK, ilçemizde birçok projeye destek verdi. Hayvancılık tesisleri ve yenilenebilir enerji yatırımları ilçemizde hayat buldu. Birçok çiftçimiz makine ve ekipmanlarını yeniledi. İlçe merkezimizdeki süt üreticileri birliği ve Çorum merkezdeki damızlık sığır yetiştiricileri birliğinin yatırımları bize örnek oldu. TKDK Çorum İl Koordinatörlüğünün de destek ve teşvikleriyle, eski ve masrafa binmiş araçlarımızı sıfır araçlarla değiştirmeye karar verdik. KDV ve ÖTV muafiyetinin yanı sıra 286 bin lira üzerinde hibe teşvikiyle eski araçlarımızdan kurtulup, neredeyse sıfır maliyetle yeni araçlara kavuştuk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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