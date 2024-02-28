Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından mücadele gücünü artırmaya yönelik 4 takımlı taktik çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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