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        Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 20:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 20:23
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        Çorum FK, Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında 3 Mart Pazar günü evinde Teksüt Bandırmaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından mücadele gücünü artırmaya yönelik 4 takımlı taktik çalışma yaptı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Bandırmaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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