Çorum'da silahla havaya ateş eden kişi gözaltına alındı
Çorum'da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.
Çorum’da kavga sırasında havaya ateş eden kişi gözaltına alındı.
Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde D.B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.B, tabancayla havaya ateş etti.
Silah sesini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri, D.B'yi gözaltına aldı.
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