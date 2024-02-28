Çorum'da yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince yakalanan kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
Çorum'da çarşı ve mahalle bekçilerince yakalanan kişinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi.
Kadeş Barış Meydanı civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerini gören iki kişi kaçmaya başladı.
Bekçilerin kovalamaca sonucu Maliye 1. Sokak'ta yakaladığı A.K'nin (19) üzerinde yapılan aramada 23 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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