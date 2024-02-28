Çorum'da yakalanan şüphelinin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaçan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kadeş Barış Meydanı civarında devriye görevi yapan çarşı ve mahalle bekçilerini gören iki kişi kaçmaya başladı.

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