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        Çorum Valisi Dağlı, Yeşilay Haftası'nı kutladı

        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 16:53 Güncelleme: 01.03.2024 - 16:53
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        Çorum Valisi Dağlı, Yeşilay Haftası'nı kutladı
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        Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Yeşilay'ın Türkiye'nin sağlıklı, mutlu ve güçlü nesillere sahip olmasında yoğun emeği olduğunu bildirdi.

        Dağlı, Yeşilay Haftası nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, Yeşilay'ın insan onurunu ve saygınlığını temel alarak, toplum ve gençliği zararlı alışkanlıklardan korumak için bağımlılıklarla mücadele ettiğini vurguladı.

        Bağımlılığın önce kişiyi, ardından tüm toplumu etkisi altına aldığını ve toplumsal bir yaraya dönüştüğünü ifade eden Dağlı, şunları kaydetti:

        "Bu sebepten ötürü öncelikle bireylerin, sonrasında toplumun sağlığı ve huzuru için bağımlılığın her türüyle mücadele şarttır. Ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde yetiştirilmiş bir gençlik ve güzel ahlakla donatılmış bir nesil ülkemiz için iyi bir gelecek demektir.

        Toplumu bilinçlendirme, farkındalık oluşturma ve bağımlılığı önleme mücadelesinde önemli görevler üstlenen Yeşilay’ımızın kuruluşunun 104. yılını, bağımlılıkla mücadelemizde özverili çalışmalarda bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile bu kutlu mücadeleye gönül verenlerin 1-7 Mart Yeşilay Haftasını tebrik ediyorum."

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