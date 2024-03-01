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        Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne 63 bin 750 lira ceza

        Çorum'da tehlikeli şekilde seyrettikleri gerekçesiyle trafikten men edilen 4 motosikletin sürücüsüne toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 11:47 Güncelleme: 01.03.2024 - 11:47
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        Çorum'da trafiği tehlikeye düşüren 4 motosiklet sürücüsüne 63 bin 750 lira ceza
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        Çorum'da tehlikeli şekilde seyrettikleri gerekçesiyle trafikten men edilen 4 motosikletin sürücüsüne toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

        Kent merkezinde abartı egzoz kullandıkları ve trafiği tehlikeye düşürdükleri ihbar edilen motosiklet sürücülerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Yeşilyurt 2. Sokak'ta yakalanan 4 sürücüye "dur" ihtarına uymama ile plakasız ve kasksız motosiklet kullanmaktan toplam 63 bin 750 lira ceza uygulandı.

        Polis ekiplerine direnen bir sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

        ​​​​​​​4 motosiklet de trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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