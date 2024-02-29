İskiilp'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı
Çorum'un İskilip ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Çorum'un İskilip ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Ramazan Polat'ın makamında yapılan toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Toplantıya, İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutan Vekili Astsubay Musa Kazım Öztürk ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.
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