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        Çorum'da "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi

        Çorum'un Laçin ilçesinde, kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 21:33 Güncelleme: 29.02.2024 - 21:33
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        Çorum'da "Çiğdem Aşı Şenliği" düzenlendi
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        Çorum'un Laçin ilçesinde, kökeni Hititlere dayandığı düşünülen Çiğdem Aşı Şenliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca Ortaokulunca düzenlenen etkinlik kapsamında öğrenciler, araziden topladıkları çiğdemlerle köydeki evleri ziyaret ederek, bulgur topladı.

        Çocukların topladığı bulgur ve çiğdem çiçekleri köy meydanında pişirilerek, vatandaşlara ikram edildi.

        UNESCO’nun dünya kültür mirası listesinde yer alan "Çiğdem Aşı" etkinliğine Laçin Kaymakamı Yağmur Şimşek de katıldı.

        - Çiğdem Aşı Şenliği

        Çorum'da baharın gelişini kutlamak için her yıl mart ayında düzenlenen etkinliklerde çocuklar, araziden topladıkları çiğdemleri bir söğüt dalına takıp tekerlemeler söyleyerek haneleri dolaşır.

        Bu etkinliğe "çiğdem gezdirme" adı verilir. Kapıları çalınan ev sahipleri, çocukların heybesine yağ, bulgur gibi malzemeler koyar.

        Çocukların evlerden topladığı malzemeler, araziden toplanan çiğdemlerle birleştirilip dev kazanlarda pişirilerek vatandaşlara ikram edilir. Çiğdem aşı, görünüm itibarıyla bulgur pilavını andırır.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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