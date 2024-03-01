Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşen kişi yaralandı
Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
T.Ç. (17), Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde arkadaşı M.T'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıktı.
Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralandı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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