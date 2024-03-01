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        Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşen kişi yaralandı

        Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:53 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:53
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        Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşen kişi yaralandı
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        Çorum'da tavanına çıktığı seyir halindeki otomobilden düşerek yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

        T.Ç. (17), Mimar Sinan Mahallesi Sanayi Sitesi'nde arkadaşı M.T'nin kullandığı 06 Z 3820 plakalı otomobilin tavanına çıktı.

        Otomobilin hareket etmesinden kısa bir süre sonra araçtan düşen genç yaralandı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Düşme anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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