Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkan adayı Aşgın, projelerini anlattı

AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı Mehmet Sarı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet Salih Çıplak ve BBP İl Başkanı Özkan Yandım da konuşmalarında Cumhur İttifakı'nın Çorum Belediye Başkanı adayı Halil İbrahim Aşgın için destek istedi.

Aşgın, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen proje tanıtım toplantısında yaptığı sunumda, seçimin önce gönüllerde kazanıldığını, ilk döneminde insanların gönlünü kazanmaya gayret ettiğini söyledi.

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