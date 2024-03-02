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        Otomobilin tavanından düşüp yaralandı

        ÇORUM'da arkadaşının kullandığı otomobilin tavan kısmına çıkarak yolculuk yapan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 10:53 Güncelleme: 02.03.2024 - 10:55
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        Otomobilin tavanından düşüp yaralandı
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        ÇORUM’da arkadaşının kullandığı otomobilin tavan kısmına çıkarak yolculuk yapan T.Ç. (17) düşerek yaralandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olay, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. T.Ç., eğlence amaçlı arkadaşına ait otomobilin içerisine değil de üstündeki tavan bölümüne oturarak, yolculuk yapmak istedi. Otomobilin hareket etmesinden 40 saniye sonra dengesini kaybeden T.Ç., düşerek yaralandı. İhbar üzerine adrese ambulans sevk edildi. T.Ç., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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