Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde su kanalı "imece usulü" temizleniyor

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde yüzlerce dönüm araziyi su ile buluşturan kanal, çiftçilerin "imece" usulü çalışmasıyla temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 13:56 Güncelleme: 03.03.2024 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'un Ortaköy ilçesinde su kanalı "imece usulü" temizleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde yüzlerce dönüm araziyi su ile buluşturan kanal, çiftçilerin "imece" usulü çalışmasıyla temizlendi.

        İlçenin tarımsal üretimin yoğunlaştığı Öz bölgesi, Öz Çayı'ndan ayrılan kanallar aracılığıyla suyla buluşuyor.

        Farklı uzunluğa sahip kanallar, gerek suyun taşıdığı toprakla, gerekse çevresinde yetişen bitkiler nedeniyle tıkanıyor.

        Aşdağul beldesindeki çiftçiler için hayati öneme sahip yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki su kanalı da yöre halkınca belli dönemlerde temizleniyor.

        Bu kapsamda Aşdağul Belediyesinin hoparlörlerinden yapılan anonsla sabah saatlerinde su kanalında toplanan yaklaşık 25 çiftçi, kanalda temizlik çalışması yaptı.

        İmece usulüyle yapılan çalışma kapsamında kazma, kürek, bel gibi tarımsal aletlerle çalışan çiftçiler, kanaldaki tıkanıklıkları gidererek, suyun akışkanlığını artırdı.

        Beldede imece usulü kanal temizliğini organize eden Vural Öncül, AA muhabirine, kanalda belli aralıklarla temizlik yaptıklarını söyledi.

        Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki kanalı temizlediklerini belirten Öncül, "Şu an suyumuz akıyor. Buradaki bağ ve bahçelerin su ihtiyacı bu kanaldan karşılanıyor. Kanalın temizliği bizim için çok önemli. Temiz olmadığında meyvelerimiz, bağ ve bahçelerimiz kuruyor. Aşağı tarafta ekin ekili arazilerimiz de bu kanaldan faydalanıyor." dedi.

        Vatandaşların kanal temizleme çalışmalarına katkı sağladığını dile getiren Öncül, "Herkesi topluyoruz, baştan başa kanal temizliğimizi güzelce yapıyoruz. Çalışmadan sonra birlikte yemek yiyip, dağılıyoruz. Gelenlerden Allah razı olsun. Gelmeyenler ya da işi olduğu için gelemeyenler de oluyor. Gelecek sefere onları da bekliyoruz." diye konuştu.

        Öncül, kanal temizliğine katılan herkesin faydalı bir iş yaptığına dikkati çekerek, "Katılanlar çok sevap kazanır. Bağ, bahçe, meyve ağaçları sulanıyor. Kurt, kuş hepsi buradan içiyor. Bu suyun birçok şeye faydası var. Dolayısıyla bu su bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Bakan Fidan: Gazze'de ateşkes için ciddi bir çaba var
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Habertürk'e konuştu
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dev derbinin 11'leri!
        Dev derbinin 11'leri!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        YSK ilan etti! Aday listeleri kesinleşti
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        "Fred bir daha sakatlanırsa..."
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Hedef doğum günü hediyesi!
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Vefatlarından sonra da kazandırıyorlar
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Derbi öncesi 'kadro dışı'
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Binlerce İsrailli sokaklara çıktı
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Kalp hastalıklarının önlenmesi çocuklukta başlıyor
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Dört bölgede sağanak yağış bekleniyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Seçmen için ciddi sorun: Texas'taki yasa dışı geçişler sürüyor!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        Pazar tezgahları alev alev yandı!
        "Doğru ikame bile yetti"
        "Doğru ikame bile yetti"
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!
        Yayın ihalesinde 7 yıl sonra bir ilk!

        Benzer Haberler

        Yeşilay, İskilip'te öğrencileri bilgilendirdi
        Yeşilay, İskilip'te öğrencileri bilgilendirdi
        Çorum'da ceviz üreticileri zirai dondan tedirgin
        Çorum'da ceviz üreticileri zirai dondan tedirgin
        İskilip'te jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
        İskilip'te jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor
        Ortaköy Kaymakamı Yampal'dan Aşdağul Beldesi'ne ziyaret
        Ortaköy Kaymakamı Yampal'dan Aşdağul Beldesi'ne ziyaret
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek
        Ahlatcı Çorum FK, yarın Teksüt Bandırmaspor'u konuk edecek
        Çorum'da çiftçinin geliştirdiği "sarımsak dişleme makinesi" işçilik ve zama...
        Çorum'da çiftçinin geliştirdiği "sarımsak dişleme makinesi" işçilik ve zama...