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        Çorum'da 2 otomobilin kazası kameralara yansıdı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:32
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        Çorum'da 2 otomobilin kazası kameralara yansıdı
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        Çorum’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

        Kaza 13 Şubat’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mücahit E. idaresindeki 01 EFF 88 plakalı otomobil Çepni Mahallesi Fen Lisesi Caddesi ile İnönü Caddesi kesişiminde Ahmet M.’nin kullandığı 42 FN 166 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü Ahmet M, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kırmızı ışık ihlali nedeni ile meydana geldiği öğrenilen kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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