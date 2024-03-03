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        Futbol: Trendyol 1. Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 21:40 Güncelleme: 03.03.2024 - 21:40
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 87 Ahmet Sağat), Nalepa, Hakan Barış (Dk. 87 Ahmet İlhan Özek), Eren Aydın (Dk. 65 Ozan Sol), Geraldo (Dk. 90+2 Gökhan Karadeniz), Erkan Kaş

        Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Djitte (Dk. 75 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Rahmetullah Berişbek, Sitoe, Foor (Dk. 19 Soukou), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Emirhan Aydoğan), Mehmet Özcan, Mücahit Albayrak (Dk. 90+2 Emre Batuhan Adıgüzel), Taha Batuhan Yayıkcı, Gakpa (Dk. 75 Sergen Piçinciol)

        Sarı kartlar: Dk. 24 Levent Ayçiçek, Dk. 75 Mehmet Özcan, Dk. 80 Rahmetullah Berişbek, Dk. 90+5 Taha Batuhan Yayıkcı (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 60 Nalepa, Dk. 61 Ferhat Yazgan (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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