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        Çorum FK - Bandırmaspor: 0-0

        STAT:Çorum ŞehirHAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan ÇalışırÇORUM FK: Hasan Hüseyin - Kerem, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat, Nalepa, Hakan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:33 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:35
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        Çorum FK - Bandırmaspor: 0-0
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        STAT:Çorum Şehir

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Erkan Akbulut, Oğuz Kağan Çalışır

        ÇORUM FK: Hasan Hüseyin - Kerem, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat, Nalepa, Hakan (Dk. 87 Ahmet İlhan), Eren (Dk.66 Ozan), Geraldo (Dk.90 Gökhan), Verheydt (Dk. 87 Ahmet)

        BANDIRMASPOR: Zafer, Rahmetullah, Edson, Taha Batuhan, Mücahit (Dk.90 Emre Batuhan), Mehmet, Metehan, Foor (Dk.19 Soukou), Gakpa (Dk.74 Doğan Can), Levent (Dk.46 Emirhan), Moussa (Dk.74 Sergen)

        SARI KARTLAR: Ferhat, Nalepa (Çorum FK), Levent, Rahmettullah, Mehmet, Taha Batuhan (Bandırmaspor)

        Çorum FK, 1'inci Lig’in 25'inci haftasında Bandırmaspor ile sahasında 0-0 berabere kaldı.

        9’uncu dakikada Bandırmaspor etkili geldi. Sol kanattan ani gelişen atakta Gakpa topla hareketlendi. Ceza sahasına yerden sert çıkardığı topa Metehan gelişine vurdu. Savunmaya çarpan top kornere çıktı.

        54’üncü dakikada sol kanattan Geraldo’nun pasında savunma arkasına sarkan Erkan Kaş çaprazdan kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı. Erkan’ın yakın köşeden kaleye sert vuruşunda kaleci Zafer topa sahip oldu.

        84'üncü dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Nalepa'nın vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

        Maç 0-0 sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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