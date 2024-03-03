Çorum FK - Bandırmaspor: 0-0

54’üncü dakikada sol kanattan Geraldo’nun pasında savunma arkasına sarkan Erkan Kaş çaprazdan kaleci Zafer ile karşı karşıya kaldı. Erkan’ın yakın köşeden kaleye sert vuruşunda kaleci Zafer topa sahip oldu.

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