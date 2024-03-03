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        Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, oyuncuların üstün mücadelesine rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 23:00 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:00
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        Çorum FK-Bandırmaspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, oyuncuların üstün mücadelesine rağmen galibiyete ulaşamadıklarını söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Özbalta, maçın başından sonuna kadar üstün taraf olduklarını dile getirdi.

        Play-off hedefleri olan kaliteli bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirten Özbalta, "Hedefleri olan bir takıma karşı son derece memnun edici, çok coşkulu bir oyun oynadık. Sadece netice yok. İnsan üzülüyor ama bunu da bu şekilde kabul etmek gerekiyor. Demek ki böyle olması gerekiyormuş bugün. Oyuncuların insanüstü bir çabası, mücadelesi vardı ancak galibiyet edemedik. Bütün oyuncularımı tek tek tebrik ediyorum. Taraftarın coşkusu, desteği çok iyiydi." diye konuştu.

        Serkan Özbalta, play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini belirterek, "Önümüzde 9 müsabaka var. Bizim ve kulübün ilk amacı kalıcı olmak. Onunla alakalı ciddi adımlar atıldı. Şimdi adım adım maçlara bakıp, devam edeceğiz. Bırakmayacağız, pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

        - Teksüt Bandırmaspor cephesi

        Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise galibiyet hedefiyle geldikleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını dile getirdi.

        Kalecilerinin başarılı bir performans sergilediğini anlatan Eroğlu, şöyle devam etti:

        "Belki penaltı konuşulabilir. İlk penaltı kalecimizin başarısıydı. Diğer anlamda biz de gol bulsak maç lehimize dönebilirdi. İki tane şutumuz vardı. Belki birçok pozisyon olabilecek pozisyonda hep rakipten döndü. O vuruşu yapamadık, son pası atamadık. Bir puan iki takım için de iyi oldu. Baktığımızda iki takım için de beraberlik normal diye düşünüyorum. Topa sahip olduğumuz bölümü biraz daha iyi oynamamız gerekiyordu. Bu maçta çok pas hataları yaptık. Hücum geçişlerini sonuçlandırabilseydik 3 puanla dönebilirdik."

        Eroğlu, puan kaybını kalan haftalarda telafi etmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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