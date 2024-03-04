Osmancık'ta tarihi Kandiber Kalesi'nden kopan kaya parçası caddeye düştü

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı havalarda kale çevresine araç park etmemeleri ve riskli bölgelerden uzak durmaları konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Tarihi Kandiber Kalesi'nin bulunduğu kayalıktan Güney Mahallesi Çorum Caddesi'ne düşen kaya parçası, cadde kenarındaki bir ağacı da çarparak devirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.