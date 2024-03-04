Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
A.T. (17) ve B.D. (27), Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yürüdükleri sırada karşılaştıkları S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) ile iddiaya göre sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen tartışmada, S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.
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