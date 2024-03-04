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        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 00:32 Güncelleme: 04.03.2024 - 00:43
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        Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

        A.T. (17) ve B.D. (27), Yıldızhan Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta yürüdükleri sırada karşılaştıkları S.A.Ü. (17) ve K.B. (17) ile iddiaya göre sigara isteme yüzünden tartışmaya başladı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada, S.A.Ü. ve K.B. bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        A.T. ve B.D. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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