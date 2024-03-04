Çorum'da iki su samuru görüntülendi
Çorum'un Dodurga ilçesinde iki su samuru görüntülendi.
Çorum'un Dodurga ilçesinde iki su samuru görüntülendi.
Kızılırmak Nehri'nde iki su samurunun oynadığı anlar AA kamerasına yansıdı.
Su yüzeyinde bir süre birbiriyle oynayan su samurları, daha sonra gözden kayboldu.
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