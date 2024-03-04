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        Ortaköy'de kadınlara "Sebzelerde Fide Yetiştiriciliği" eğitimi verildi

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde kadınlara yönelik "Sebzelerde Fide Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 21:51 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:08
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        Ortaköy'de kadınlara "Sebzelerde Fide Yetiştiriciliği" eğitimi verildi
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde kadınlara yönelik "Sebzelerde Fide Yetiştiriciliği" eğitimi verildi.

        Şapinuva Kadeş Derneğince Ortaköy 100. Yıl İlköğretim Okulu'nda organize edilen eğitim programı kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğünden Şükran Doğan, kadınlara fide üretmenin detaylarını anlattı.

        Seralarda fidelerin hangi koşullarda yetiştirilebileceği ve verimin artırılması için neler yapılması gerektiğini anlatan Doğan, ayrıca toprak, sulama, gübreleme ve yetiştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken ayrıntıları paylaştı.

        Ortaköy Belediye Başkanı ve Şapinuva Kadeş Derneği Başkanı Taner İspir, eğitim öncesi yaptığı konuşmada, ilçede girişimci adaylarını teşvik etmek amacıyla eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

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