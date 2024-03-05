Çorum'da çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Çorum'un İskilip ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A'ya ait İskilip Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde M.A, A.B. (28) ve M.A. (36) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda M.A'nın tüfekle ateş etmesi sonucu A.B. ve M.A. ile olay yerinden geçen R.A. (22) yaralandı. Şüpheli M.A. daha sonra olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İskilipli Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan A.B. daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Ekipler, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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