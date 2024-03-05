Çorum'da bir kişi silahla yaralandı

M.Y. ise suç aleti silahla polise teslim oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'taki iş yerinde M.K. (62) ve M.Y. (49) arasında tartışma çıktı.

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