Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
Çorum'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Çorum’da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi Cemilbey 1. Sokak'taki iş yerinde M.K. (62) ve M.Y. (49) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda M.Y, pompalı tüfekle ateş ederek M.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacaklarından yaralanan M.K, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.Y. ise suç aleti silahla polise teslim oldu.
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