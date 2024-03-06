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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Çorum'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:11 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:15
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Çorum'da otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi yaralandı.

        Murat A. idaresindeki 06 BUE 562 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mısır uyruklu Mohammed S'ye çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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