Bayat Kaymakamı Söyler, gençlerle buluştu

Söyler, daha sonra Bayat Gençlik Merkezi'nin atölyelerini gezerek, Bayat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu'dan kurum hakkında bilgi aldı.

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