Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Bayat Kaymakamı Söyler, gençlerle buluştu

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Bayat Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 10:21 Güncelleme: 06.03.2024 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bayat Kaymakamı Söyler, gençlerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayat Kaymakamı Seher Söyler, Bayat Gençlik Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi.

        Kariyer günleri kapsamında gençlerle sohbet eden Söyler, kariyer süreci hakkında bilgiler paylaştı.

        Söyler, daha sonra Bayat Gençlik Merkezi'nin atölyelerini gezerek, Bayat İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Topçu'dan kurum hakkında bilgi aldı.

        Programa, Bayat İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyyüp Uçak da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        Ayşe teyze yakacak topluyordu! Tarifsiz acı!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Yeni gelişme: Hindistan'da kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulunmuştu!
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyor
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Ölümü 'like'lama! Sosyal medyadaki beslenme önerilerini dikkate almayın
        Asansör pozu aşkına
        Asansör pozu aşkına
        Musk artık en zengin değil
        Musk artık en zengin değil
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Kimliği tespit edildi! Otomobilde infaz!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        Alperen Şengün tarihe geçti!
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        TCMB'den ilave sıkılaşma adımları
        Dünyanın en pahalısı!
        Dünyanın en pahalısı!
        Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
        Önce refüje sonra aydınlatma direğine çarptı! Ölüm anı kamerada!
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        Kurabiye Canavarı’nın “küçültmasyon” isyanı…
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        En mutlu günde, TEM'de 5 kişilik aile yok olmuştu! Flaş gelişme!
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Desteğin ayrıntıları belli oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        Almanya'da bir kişi 217 kez Covid aşısı oldu
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        ABD'li üretici Avrupa'ya geri dönüyor
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yönetimin önceliği Bankalar Birliği!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!

        Benzer Haberler

        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da çıkan kavgada 3 kişi silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        Çorum'da bir kişi silahla yaralandı
        Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Osmancık Belediyesinden emeklilere su ücretlerinde yüzde 40 indirim
        Osmancık Belediyesinden emeklilere su ücretlerinde yüzde 40 indirim
        Boğazkale'de turizm paydaşlarına yönelik eğitim programı başladı
        Boğazkale'de turizm paydaşlarına yönelik eğitim programı başladı