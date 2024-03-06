Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz eden zanlı tutuklandı

Bu sırada parkın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının 2 kız çocuğunu taciz ettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, H.D'nin bir parkta çocuklara yönelik davranışlarından şüphelenen mahalle sakinleri, bölgede devriye görevi yürüten polise ihbarda bulundu.

Çorum'da 2 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla bir kişi tutuklandı.

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