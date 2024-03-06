Çorum'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastaneye kaldırıldı
Çorum'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi, tedavi altına alındı.
Çorum'da sahte içki zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi, tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dağkarapınar köyünde sahte içki içen E.K. (23), bir süre sonra rahatsızlandı.
Yakınlarınca özel araçla getirildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen E.K, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Bilinci kapalı olan E.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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