Çorum'da akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum'da bir akaryakıt istasyonunun müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunun müştemilatında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu müştemilatta hasar oluştu.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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