Bayat'ta "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bayat Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide, 4.sınıf öğrencilerinin atasözü ve deyimleri canlandırıldığı üç boyutlu çalışmaları yer aldı.

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