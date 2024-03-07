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        Bayat'ta "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı

        Çorum'un Bayat ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:38
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        Bayat'ta "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı
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        Çorum'un Bayat ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" sergisi açıldı.

        Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında Bayat Atatürk İlkokulu'nda açılan sergide, 4.sınıf öğrencilerinin atasözü ve deyimleri canlandırıldığı üç boyutlu çalışmaları yer aldı.

        Öğrencilerin söz varlığını zenginleştirme ve dili iyi kullanarak düşünce dünyasını geliştirmek amacıyla açılan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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