Çorum'da 150 yıllık redif kışlası, restore edilerek kültür merkezine dönüştürüldü

Çorum'un İskilip ilçesinde, Osmanlı döneminde askerlerin toplanma, eğitim ve sevk merkezi olarak kullanılan yaklaşık 150 yıllık redif kışlasının restorasyonu tamamlandı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldıktan sonra dönemin "Meclis-i Şura"sı tarafından ülke genelinde redif askeri kışlaları kurulması kararının ardından 20. yüzyılın başlarında Çorum'un İskilip ilçesinde inşa edilen redif kışlası, Çorum İl Özel İdaresince restore edildi.

Yaklaşık 7 yıl süren restorasyon sürecinin ardından tarihi bina, 265 koltuk kapasiteli konferans salonu, sahne, depo ve kulis odalarıyla Misak-ı Milli İlkokulu ek binası olarak hizmet vermeye başladı.

Kültür merkezine dönüşen binanın ilk gününde öğrencilere sinema izlettiklerini dile getiren Polat, "Bundan sonraki süreçte sosyal ve kültürel olarak İskilip'in kalkınması amacıyla yazarlarımızı, şairlerimizi, oyunlarımızı burada sergileyebilecek faaliyetler yapmak istiyoruz. Mayısta redif kışlasını bol bol kullanacağız." dedi.

Özel bir mimariye sahip binayı restore ederek kullanıma açtıklarını belirten Polat, binada İskilip'in kültürünü en iyi şekilde yansıtacak etkinlikler yapmak istediklerini anlattı.

İskilip tarihinde yer edinmiş kişileri redif kışlasında İskilip halkıyla tekrar bir araya getirmeyi planladıklarını aktaran Polat, binanın restore edilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

İskilip tarihinin önemli bir parçasının gün yüzüne çıktığına işaret eden Polat, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte hedefimizde Taş Mektep ve Sakarya İlkokulu binalarının restorasyonu var. İskilip tarihinde önemli yere sahip bu alanların gün yüzüne çıkmasını istiyoruz. İskilip kadim bir şehir ve bu kadim şehrin insanlara gösterilmesi gerekiyor. İskilip Kalesi'nin, Sakarya İlkokulu'nun, redif kışlasının, arastaların insanlara tanıtılması gerekiyor. Bu amaçla bir girişim var. Umuyorum ki bu girişimleri artırarak gelecek yıllara daha iyi bir İskilip bırakmak istiyoruz."