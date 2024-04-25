Ortaköy Kaymakamı Yampal, çocuklarla kitap okudu
Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, öğrencilerle kitap okudu.
Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, öğrencilerle kitap okudu.
İlçede kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe katılan Ortaköy Kaymakamı Yampal, öğrencilerle birlikte kitap okudu.
Etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet eden Yampal, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.
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