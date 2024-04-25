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        Ortaköy Kaymakamı Yampal, çocuklarla kitap okudu

        Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, öğrencilerle kitap okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:04 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:04
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        Ortaköy Kaymakamı Yampal, çocuklarla kitap okudu
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        Çorum'un Ortaköy Kaymakamı Burak Dilaver Yampal, öğrencilerle kitap okudu.

        İlçede kısa süre önce hizmet vermeye başlayan Gençlik Merkezi'nde kitap okuma etkinliği düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Ortaköy Kaymakamı Yampal, öğrencilerle birlikte kitap okudu.

        Etkinliğin ardından öğrencilerle sohbet eden Yampal, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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