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        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:22
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        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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        Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mehmet Dede Tekke köyünde Soner Doğan (33), Köyiçi mevkisindeki tarlasında çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Doğan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Dodurga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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