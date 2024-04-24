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        Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı

        Çorum'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 20:21 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:21
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        Çorum'da hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı
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        Çorum'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışmalar kapsamında, kasten adam öldürme suçundan hakkında 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.F. (25) ile kasten yaralama suçundan 3 yıl 7 ay cezası bulunan U.D. (22) yakalandı.

        Hükümlüler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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