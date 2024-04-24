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        Sungurlu nikah dairesinde 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 çift, akılda kalıcı olduğu gerekçesiyle 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırmayı tercih etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 15:53 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:53
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        Sungurlu nikah dairesinde 24.04.2024 yoğunluğu yaşandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde 6 çift, akılda kalıcı olduğu gerekçesiyle 24.04.2024 tarihinde nikah kıydırmayı tercih etti.

        İlçede, özel bir tarihte hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, Sungurlu Belediyesine başvurarak, 24.04.2024 tarihine nikah kıyılmasını istediklerini ilettiler.

        Sungurlu Belediyesince evlenmelerine mani görülmeyen 6 çift, bugün belediyenin nikah salonunda düzenlenen törenle evlendi.

        Songül Karabağırlı ve Hacı Kendircioğlu çiftinin nikahı da belediye görevlilerince kıyıldı.

        Songül Karabağırlı, AA muhabirine, 24.04.2024 tarihini unutulmayacak bir gün olduğu için nikah tarihi olarak belirlediklerini söyledi.

        Hacı Kendircioğlu ise özel bir günde nikah kıydırmak istediklerini belirterek, mutlu bir ömür geçirmeyi temenni etti.

        Bugünkü törenle İsa Yüceldil ile hayatını birleştiren Melike Genç ise özel bir günde evlendikleri için mutlu ve heyecanlı olduklarını anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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