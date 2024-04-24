Çorum'da izinsiz kazı yapan 6 şüpheli yakalandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Çorum'un Dodurga ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Dikenli köyü yakınlarında kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 6 kişiyi yakaladı.
Şüphelilere ait dedektör ve kazı malzemelerine de el konuldu.
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