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        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 16:52 Güncelleme: 23.04.2024 - 16:52
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        Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Erzurumspor FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Ligin 31. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, bir gün izin yaptıktan sonra kulüp tesislerinde bir araya geldi.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki antrenmanda futbolcular, yenilenme çalışması yaptı.

        Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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