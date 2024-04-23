Çorum FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmana sakatlığı devam eden Atakan Cangöz, Ozan Sol ve Geraldo katılmadı.

Ligin 31. haftasında sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup eden kırmızı-siyahlılar, bir gün izin yaptıktan sonra kulüp tesislerinde bir araya geldi.

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