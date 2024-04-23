Valinin koltuğuna oturan öğrenci, başkanı arayıp, maçlarda argo kelime kullanılmamasını istedi

ÇORUM'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında Vali Zülkif Dağlı'nın makamına oturan Ayşe Nefin Ölçüm (11), TFF 1. Lig takımlarından Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın'ı telefonla arayarak, “Maçlarda argo kelime kullanılmamasını istiyorum” dedi. Başkan Yalçın ise konuyla yakından ilgileneceğini söyledi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamında çocuklarla bir araya geldi. Vali Dağlı, çocukların bayramlarını tebrik edip onlarla sohbet etti. Ardından makam koltuğunu Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4/H sınıfı öğrencilerinden Ayşe Nefin Ölçüm’e bıraktı. Dağlı’dan Valilik makamını devralan Ayşe Nefin, taleplerini sıraladı. Taleplerinin en dikkat çekicisi ise Çorum FK maçlarında argo kelime kullanılmaması oldu. Çorum FK, kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’ı arayan öğrenci, “Merhaba, ben Çorum Valisi Ayşe Nefin Ölçüm. Sizden bir ricam var. Ben Çorum FK, maçlarına çok gitmek istiyorum ancak çok argo kelimeler kullanıldığı için pek gidemiyorum. Sizden argo kelimelerin kullanılmadığı maçlar istiyorum. Çorum FK, çok başarılı bir takım” dedi.