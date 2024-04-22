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        Çorum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Çorum'da farklı noktalarda meydana gelen üç trafik kazasında 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:11
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        Çorum'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Çorum'da farklı noktalarda meydana gelen üç trafik kazasında 2'si yaya 3 kişi yaralandı.

        Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Canan K. (45) ile Kale Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen 69 yaşındaki bedensel engelli Ali D'ye otomobil çarptı.

        Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi w'nde ise Kaan A. (26), 19 ADM 173 plakalı motosikletiyle park halindeki araca çarpması sonucu yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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