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        Çorum'da 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Çorum'da hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 15:06 Güncelleme: 22.04.2024 - 15:06
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        Çorum'da 26 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Çorum'da hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, polis merkezindeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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