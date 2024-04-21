Stat:ÇorumŞehir
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 87 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 75 Gökhan Karadeniz), Geraldo (Dk. 20 Suat Kaya), Erkan Kaş
Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 82 Burhan Tuzun), Oberlin, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Dabo (Dk. 70 Oumar), Fernandes, Amadou Ciss (Dk. 70 Yepie)
Goller: Dk. 8 Nalepa, Dk. 89 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı Kartlar: Dk. 37 Mustafa Kemal Kılıç (Adanaspor Teknik Direktörü)
Sarı kartlar: Dk. 23 Amadou Ciss, Dk. 40 Fatih Kurucuk, Dk. 55 Hüseyin Öztürk, Dk. 77 Oumar (Adanaspor), Dk. 27. Ferhat Yazgan, Dk. 40 Nalepa, Dk. 90+3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)
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