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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 18:16 Güncelleme: 21.04.2024 - 18:16
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:ÇorumŞehir

        Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Gökmen Baltacı, Kürşathan Akın

        Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Eren Aydın), Verheydt (Dk. 75 Ahmet Sağat), Nalepa (Dk. 87 Atakan Akkaynak), Hakan Barış (Dk. 75 Gökhan Karadeniz), Geraldo (Dk. 20 Suat Kaya), Erkan Kaş

        Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Dk. 82 Burhan Tuzun), Oberlin, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Taş, Dabo (Dk. 70 Oumar), Fernandes, Amadou Ciss (Dk. 70 Yepie)

        Goller: Dk. 8 Nalepa, Dk. 89 Ahmet Sağat (Ahlatcı Çorum FK)

        Kırmızı Kartlar: Dk. 37 Mustafa Kemal Kılıç (Adanaspor Teknik Direktörü)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Amadou Ciss, Dk. 40 Fatih Kurucuk, Dk. 55 Hüseyin Öztürk, Dk. 77 Oumar (Adanaspor), Dk. 27. Ferhat Yazgan, Dk. 40 Nalepa, Dk. 90+3 Geraldo (Ahlatcı Çorum FK)

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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