        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        İskilip'te köprü ayağı yıkılan yolda yapılan servis yolu tamamlandı

        Çorum'un İskilip ilçesinde köprünün ayağının yıkılması sonucu ulaşıma kapanan yol, servis yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2026 - 15:06 Güncelleme:
        İskilip'te köprü ayağı yıkılan yolda yapılan servis yolu tamamlandı

        Çorum’un İskilip ilçesinde köprünün ayağının yıkılması sonucu ulaşıma kapanan yol, servis yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşıma açıldı.


        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, AA muhabirine, 14 Şubat'ta şiddetli yağış nedeniyle çayın debisinin artması sonucu üzerindeki köprünün ayağının yıkıldığını, bu nedenle yolun ulaşıma kapandığını belirtti.


        Köprünün bulunduğu noktada geçici ulaşımın sağlanabilmesi için servis yolu yapılması için çalışma başlatıldığını anlatan Polat, olumsuzluğun giderilmesi ve güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla ilgili kurumların ilk günden itibaren hızlı ve koordineli şekilde çalışma yürüttüğünü söyledi.

        Servis yolu çalışmalarının tamamlandığına işaret eden Polat, "Çalışmalar kapsamında çay yatağına 140 baks yerleştirildi. Yaklaşık 2 metre dolgu yapılarak üzerine sıcak asfalt serildi. Yol çizgilerinin çizilmesinin ardından servis yolu ulaşıma açıldı." dedi.

        Polat, pazar günü de korkuluklarının çakılacağını, böylece ulaşımda güvenliğin artırılacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Sanchez'den BMGK'ya: Veto yetkisi kaldırılmalı
        İran: Hürmüz'de ABD petrol tankerini vurduk
        Pezeşkiyan, savaşın bitmesi için şartlarını belirtti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Stratejik rezerv hamlesi gerçekten fiyatları düşürebilir mi?
        Donald Trump: İşi bitirene kadar ayrılmayacağız
        16 yaşındaki genç kız ölü bulundu! Yakınları gözaltında!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri açıklandı
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Zafer Ergin'in tedavisi sürüyor
        "Eşim intihar etti" demişti... 4 çocuğun ifadesi kan dondurdu!
        TFF cephesinden HT Spor'a yabancı VAR açıklaması!
        G.Saray'dan Liverpool turuna tarihi prim!
        Lüks yatta sarmaş dolaş
        69 çocuk doğurdu tarihe geçti!
        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında!
        "Candan ile 30 yılı devirdik"
        "Avrupa'da pazarlıyoruz"
        Kira sözleşmeleri için emsal karar
        Alaca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutland...
        Çorum'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutland...
        Mehmet Akif Ersoy, Çorum'da anıldı
        Çorum'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Çorum'da aranan 104 kişi tutuklandı
        Çorum'da "Doğu Türkistan" paneli gerçekleştirildi
