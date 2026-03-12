Alaca'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

Çorum'un Alaca ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Belediye Kültür Salonu’nda İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Alaca Fatih İlkokulu ve Ortaokulu tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy’un kişiliğini anlatan video izletildi. Etkinlikte öğrenciler tarafından “Vatan Marşı” gösterisi sunuldu.



İlçede düzenlenen İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci olan Alaca Ortaokulu öğrencisi Ezel Şahin'e ödülü, Kaymakamı Meriç Dinçer tarafından verildi.



Programda ayrıca öğrencilerin Alaca Cumhuriyet Meydanı’nda hazırladığı "12 Mart" konulu halk röportajı izletildi.



Programda öğrenciler tarafından "Bu Vatan Kim?" şiiri okundu, İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan oratoryo sahnelendi.



Etkinliğe Kaymakam Dinçer'in yanı sıra Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Tğmen Uğur Gürsoy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Meran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

